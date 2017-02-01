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Боровинков йогурт с чиа здравословноApple

5.0
от общо 126 глас
Време: 10 мин.
Ниво: лесно
Порции: 1

Боровинков йогурт с чиа photo-credit Свеж йогурт с боровинки и чиа

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Начин на приготвяне

  1. Почистваме и измиваме добре боровинките. 
  2. Слагаме ги в блендер заедно с киселото мляко и меда. Разбиваме добре.
  3. Изсипваме в чаша или малка купичка. Добавяме чиата, бадемите и кокосовите стърготини. 
  4. Сервираме.  

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