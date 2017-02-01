Боровинков йогурт с чиа здравословно
от общо 126 глас
Време: 10 мин.
Ниво: лесно
Порции: 1
Ниво: лесно
Порции: 1
Продукти
- 5 г филирани бадеми
- 2 г кокосови стърготини
- 15 г чиа
- 1 ч.л. мед или захар, по избор
- 80 г кисело мляко , цедено или с висока масленост
- 150 г боровинки
Начин на приготвяне
- Почистваме и измиваме добре боровинките.
- Слагаме ги в блендер заедно с киселото мляко и меда. Разбиваме добре.
- Изсипваме в чаша или малка купичка. Добавяме чиата, бадемите и кокосовите стърготини.
- Сервираме.
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