Плодова салата от ябълки с ягоди, киви и праскови
от общо 126 глас
Време: 20 мин.
Ниво: лесно
Порции: 2
Ниво: лесно
Порции: 2
Продукти
- 60 г грозде
- 1 киви
- 50 г боровкинки
- 2 ябълки
- 1 праскова
- 100 г ягоди
- 1 портокал
- 25 мл захарен сироп
- мента - свежи листа за гарниране
Начин на приготвяне
- Почистваме, измиваме и нарязваме всички плодове без боровинките и гроздето. Тях оставяме цели.
- В голяма купа смесваме всички плодове и добавяме към тях захарния сироп. Разбъркваме внимателно.
- Гарнираме с малко пресни листа мента и сервираме.
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