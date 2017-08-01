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Плодова салата от ябълки с ягоди, киви и праскови

5.0
от общо 126 глас
Време: 20 мин.
Ниво: лесно
Порции: 2

Плодова салата от ябълки с ягоди, киви и праскови photo-credit Свежа плодова салата от ябълки с ягоди, киви и праскови

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Начин на приготвяне

  1. Почистваме, измиваме и нарязваме всички плодове без боровинките и гроздето. Тях оставяме цели. 
  2. В голяма купа смесваме всички плодове и добавяме към тях захарния сироп. Разбъркваме внимателно.
  3. Гарнираме с малко пресни листа мента и сервираме.

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